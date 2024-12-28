Mahkeme, dünya devi Türk şirketinden alacaklı olanlara çağrı yaptı! Barajlar, metro ve NATO projelerinde imzası var

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Kulisi
Mahkeme, dünya devi Türk şirketinden alacaklı olanlara çağrı yaptı! Barajlar, metro ve NATO projelerinde imzası var

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında 173'üncü sırada bulunan yurtiçi ve yurt dışında dev projelere imza atan Yenigün İnşaat A.Ş. konkordato ilan etmişti. Mahkeme Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mithat Yenigün’ün şirketinden alacaklı olanlara çağrı yaptı.

Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre, Ankara 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mithat Yenigün'ün şirketlerinden alacaklı olanlara önemli bir çağrıda bulundu. Yenigün İnşaat AŞ, Yenigün Enerji ve Nehroz Turizm İşletmeleri, uzun süredir mali kriz içinde ve konkordato ilan ederek hacizlere karşı kendilerini korumaya almıştı.

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Bu şirketler, borçlarını ödeyemez hale gelince konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, 12 Ağustos tarihinde şirketlere üç ay süreyle geçici mühlet vermişti; bu süre 12 Kasım 2024'te sona erdi. Ardından, şirket ve yöneticilerinin başvurusu üzerine, bir yıllık kesin mühlet kararı çıktı.

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Bu kararla birlikte, Mithat Yenigün ve ailesinin şirketleri, bir yıl boyunca haciz işlemlerine karşı koruma altına alındı. Ancak, dün mahkeme tarafından alınan yeni bir kararla, alacaklıların haklarını koruma adına önemli bir adım atıldı.

Alacaklıların, alacaklı olduklarına dair Basın İlan Kurumu’nda ilan yayınlatmaları ve ilanın çıkmasının ardından 15 iş günü içinde şirket adresine giderek konkordato masasına kayıt olmaları gerektiği duyuruldu.

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Yenigün İnşaat AŞ ve grup şirketlerinin toplam borcu 5 milyar lirayı aşmış durumda. Bu mali darboğaz, 50 yıllık aile şirketini zor duruma soktu. Yenigün, süreçle ilgili olarak "Süreye ihtiyacımız vardı. Toparlayacağız ve tekrar işimize döneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yenigün İnşaat, "Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması" listesinde yer alarak, Rusya, Afganistan, Suudi Arabistan ve Cezayir gibi ülkelerde milyarlarca dolarlık projeler gerçekleştirmişti.

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Türkiye'de de önemli altyapı çalışmalarına imza atan şirket, Kadıköy Kozyatağı Metro Projesi, Muş'taki Alpaslan II Barajı, Kayseri'deki Sarıoğlan Barajı ve Eskişehir'deki Yenice Barajı gibi projelerle tanınıyor.

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Ayrıca, NATO projelerinde de rol oynayan Yenigün, uluslararası arenada tanınmış bir isim.
Gelecek günlerde, Yenigün şirketlerinin atacağı adımlar ve konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

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