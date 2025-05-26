Mahkeme eski başbakan hakkında verilen kararı bozdu: Yargıçlarlardan beklenmedik hamle

Avusturya'nın eski başbakanı Sebastian Kurz, Viyana Yüksek Bölge Mahkemesi'nde görülen davada yanlış beyanda bulunma suçlamasından beraat etti. 2024 yılında verilen sekiz aylık ertelenmiş hapis cezası, temyiz sürecinde üç kişilik yargı heyeti tarafından bozuldu. Mahkeme, Kurz’un 2020 yılında Ibiza Soruşturma Komisyonu’ndaki ifadesinde suçun unsurlarını oluşturacak şekilde kasten yanlış beyanda bulunmadığını belirtti. Kurz’un “Evet, haberdarım” yanıtının yeterli görüldüğü vurgulandı.

MAHKEME: CEVAP HUKUKİ OLARAK YETERLİYDİ

Mahkeme heyeti, objektif olarak yanlış beyanda bulunma suçunun oluşmadığını açıkladı. Kurz’un, Öbag Denetim Kurulu atamaları sürecine dair kendisine yöneltilen “Bu sürece dahil oldunuz mu?” sorusuna “Evet” yanıtını vermesi, doğru ve yeterli bir beyan olarak değerlendirildi. Mahkeme, sonradan yapılan detaylı açıklamaların eksik ya da belirsiz olmasının, bu suçu oluşturmadığını vurguladı. Bu karar, ilk derece mahkemesinin 2024 Şubat ayında verdiği hükmü geçersiz kıldı.

BONELLİ HAKKINDA HÜKÜM DEĞİŞMEDİ

Kurz’un eski kabine şefi Bernhard Bonelli hakkında ise mahkeme kararını onayladı. Bonelli, “Kurz’un Öbag başkanlığı için Siegfried Wolf’u isteyip istemediği” sorusuna “Bilmiyorum” yanıtını vermişti. Ancak mahkemeye sunulan mesajlar ve duruşma kayıtları, Wolf’un Kurz’un tercihi olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle Bonelli, altı ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası adliyeden sessizce ayrıldı.

HAKKINDA BAŞKA SORUŞTURMALAR DA SÜRÜYOR

Sebastian Kurz’un hukuki süreci ise henüz sona ermedi. Hakkında, kamu kaynaklarının parti lehine kullanıldığı iddiasıyla başlatılan ÖVP anket yolsuzluğu soruşturması devam ediyor. Bu soruşturmanın merkezinde, eski kamuoyu araştırmacısı Sabine Beinschab’ın ismiyle anılan Beinschab-Tool bulunuyor. Kurz, suçlamaları reddediyor ve yasal olarak masumiyet karinesi geçerliğini koruyor.