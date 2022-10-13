Mahkeme, HPV aşısı ücretinin SGK tarafından iade edilmesine karar verdi

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) karşı açtıkları HPV aşısına ilişkin davanın kabul edildiğini açıkladı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#HPVAşısıÜcretsizOlsun mücadelemiz kapsamında, aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi, yine KAZANDIK Aşımız ulusal aşı takvimine alınana dek mücadeleye devam. Başta avukatlarımız olmak üzere, tüm dostlarımızın eline sağlık" denildi.

'KAMUOYU BASKISI SÜRDÜRÜLMELİ'

Konuya ilişkin BBC Türkçe'ye bilgi veren derneğin avukatlarından Çisel Demirkıran, aşı olan bir kadın adına açtıkları dava neticesinde, mahkemenin aşı ücretlerinin SGK tarafından geri ödenmesine karar verdiğini söyledi. Açılan davalar hakkında konuşan Demirkıran, "Daha fazla dava açarak, kamuoyu baskısını sürdürmemiz gerekiyor. Bu yaşam ve sağlık hakkı" ifadeleri kullanıldı.

AŞININ TOPLAM MALİYETİ 3 BİN LİRADAN FAZLA

Av. Demirkıran, üç doz yapılması gereken aşının toplam maliyetinin 3 bin liradan fazla olduğunu dile getirdi.

Dernek, HPV aşısının ulusal aşılama programına alınmasını talep ediyor. Kadınların aşı giderlerinin tazmin edilmesiyle ilgili olarak dernek tarafından açılan önceki bazı davalarda da dernek kazandı.

Araştırmalara göre HPV (human papillomavirus) aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın bir oranda önlüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün rahim ağzı kanserini ortadan kaldırma çabaları kapsamında 100 ülkede aşılama programı uygulanmakta. (AA)