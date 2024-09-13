Mahkeme Justin Timberlake'i suçlu buldu

Sag Harbor polis departmanının önünde yapılan kamu güvenliği duyurusu, karşı karşıya kaldığı kabahat suçlamasını cezai olmayan bir trafik ihlaline indiren savunma anlaşmasının bir parçasıydı. Erkek grubu şarkıcısından solo yıldıza ve aktöre ayrıca 260 dolar ek ücretle 500 dolar para cezası, kendi seçtiği kar amacı gütmeyen kuruluşta 25 saat kamu hizmeti ve ehliyetine 90 gün el koyma cezası verildi.

Timberlake, bitişikteki Sag Harbor Village Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından basın mensuplarına ve diğer izleyicilere “Bir kadeh içki içmiş olsanız bile direksiyon başına geçmeyin.Yapabileceğiniz çok fazla alternatif var. Bir arkadaşınızı arayın, Uber'e binin... Birçok seyahat uygulaması var. Bu benim yaptığım bir hata ama umuyorum ki şu anda beni izleyen ve dinleyenler bu hatadan ders çıkarabilir” diye konuştu.

Timberlake, 18 Haziran'da gece yarısından biraz sonra polisin köy merkezindeki çevirmesinde ilk önce dur işaretine çarptı, sonra şeridinden çıktı ve alkol testinin olumsuz sonuçlanmasından sonra tutuklandı.

Polis, 43 yaşındaki yıldızın polis memuruna bir martini içtiğini ve bazı arkadaşlarını eve kadar takip ettiğini söylediğini belirtti. Justin başlangıçta alkollü araç kullanma suçlamasını kabul etmemiş olsa da sonrasında "üzülerek de olsa" hakkındaki iddiaların gerçek olduğunu itiraf etti.