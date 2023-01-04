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Berkay ve Özlem Ada Şahin'e şok! Mahkeme kararını açıkladı

Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin, 6 yaşındaki kızları Arya’nın üzerine dolap kapağı düşmesinin ardından mobilya şirketine dava açmıştı. Karşı dava açan mobilya şirketi davayı kazandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:37
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Mahkeme kararını açıkladı! Berkay ve Özlem Ada Şahin'i şok eden karar

Berkay ve Özlem Ada Şahin'e şok! Mahkeme kararını açıkladı
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Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin’in 6 yaşındaki kızı Arya’nın üzerine geçen kasım ayında dolap kapağı düşmüştü. Küçük kızın yaralanmasının ardından Özlem Ada Şahin sosyal medyada mobilya firmasını suçlayıp dava açacağını ifade etmişti. 

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Woddy Store Mobilya şirketi de Özlem Ada Şahin’in paylaşımının ardından karşı dava açtı. ‘Markamızı zarara uğrattı’ diyen firma davayı kazandığını sosyal medya hesabında duyurdu. Özlem Ada Şahin, firmaya 71 bin 728 lira ödeyecek.

Şahin çiftinin avukatı Ahmetcan Dokur ise “Müvekkil, aldığı ürünler ayıplı çıkınca yetkili firmaya borcunu ödemedi. Bu nedenle hakkında icra takibi başlatıldı. İcra takibinden haberimiz yoktu. Takip kesinleşince işlem başlatılıp paranın tahsili yoluna gidildi. Bunun ardından biz de borçlu olmadığımızın tespiti için hukuki süreç başlattık” dedi.

Çocuğun yaralanmasına ilişkin mobilya şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Dokur, “Şikâyetimizle ilgili soruşturma devam ediyor” diye konuştu.
 

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