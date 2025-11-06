Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan Tayfun Kahraman 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tayfun Kahraman, "esasa etkili iddia ve itirazlar hakkında mahkemelerce ilgili ve yeterli bir değerlendirme yapılmadan mahkumiyet kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği'' gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından AYM’nin Kahraman’ın tahliyesi ve yeniden yargılama talebini reddetti.

Talebin reddedilmesinin ardından Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tayfun Kahraman ile cezaevi görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

TAYFUN KAHRAMAN'DAN TAHLİYE TALEBİNİN REDDEDİLMESİ SONRASI İLK MESAJ!

Kahraman’ın kendisine destek olan herkese teşekkürlerini ve sevgilerini ilettiğini belirten çiftçi, “Sadece, Vera ile yaptığı planları ertelemek zorunda kaldığı için buruk” ifadesini kullandı.

Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Müvekkilim Tayfun Kahraman ile cezaevi görüşümü yaptım, son durumu izah ettim. Öncelikle kendisine destek olan herkese teşekkürlerini ve sevgilerini iletti.

Kendisi her zamanki gibi gayet dirayetli ve dimdik duruyor.

Sadece, Vera ile yaptığı planları ertelemek zorunda kaldığı için buruk.

Kendisi bu kararın Anayasaya karşı çıkmak olduğunu bilmekte ve bu konuda yargının Anayasaya sahip çıkarak bir an önce yeniden yargılamanın başlatılmasını beklemekte, temenni etmektedir."