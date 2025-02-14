Mahkeme Manchester City'i haklı buldu: Premier Lig'in sponsorluk kuralları ööktü

İngiltere Premier Lig'in 2021-2024 yılları arasında uyguladığı sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili kurallar, mahkeme tarafından "geçersiz ve uygulanamaz" ilan edildi. Manchester City'nin açtığı dava sonucunda alınan karar, futbol yönetiminde büyük yankı uyandırdı.

Bağımsız tahkim heyeti, Premier Lig’in "Bağlı Taraf İşlemleri" (APT) adıyla bilinen düzenlemelerinin belirli bölümlerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Bu düzenlemeler, kulüplerin sahipleriyle bağlantılı şirketlerden piyasa değerinin üzerinde sponsorluk geliri elde etmesini engellemeyi amaçlıyordu. Ancak mahkeme, APT kurallarının belirli üç yönünün hukuka aykırı olduğuna ve bu unsurların kurallardan ayrılamayacağına karar verdi. Böylece, APT kurallarının tamamının geçersiz olduğu ilan edildi.

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Bu karar, özellikle Manchester City, Newcastle United, Nottingham Forest ve Aston Villa gibi kulüplerin daha önce itiraz ettiği düzenlemeler açısından büyük önem taşıyor. Premier Lig, Kasım 2024’te bu kurallarda bazı değişiklikler yaparak uygulamayı devam ettirmişti, ancak bu değişiklikler de yeni bir hukuki mücadeleye konu olabilir.

PREMİER LİG İÇİN BÜYÜK DARBE

Kararın en büyük etkilerinden biri, Premier Lig yönetiminin geçmişte APT kuralları çerçevesinde cezalandırdığı kulüplerin tazminat davası açma hakkı kazanması oldu. Hukuk uzmanları, bu durumun Premier Lig’e ve dolayısıyla kulüplere on milyonlarca sterline mal olabilecek bir tazminat yükü doğurabileceğini belirtiyor.

Premier Lig CEO’su Richard Masters, Kasım ayında yapılan değişiklikleri uygulama konusunda kulüplerden gelen uyarılara rağmen ısrarcı olmuştu. Manchester City ve Aston Villa’nın karşı çıkmasına rağmen düzenlemeler yürürlüğe girmişti. Ancak son mahkeme kararıyla, Premier Lig’in sponsorluk düzenlemelerine ilişkin yetkisi ciddi şekilde sarsılmış oldu.

Bu gelişmelerin ardından Manchester City'nin yeni bir hukuki süreç başlatması da gündeme geldi. Geçmişte bu kurallar nedeniyle zarar gördüğünü düşünen kulüplerin de benzer adımlar atması bekleniyor. Premier Lig’in bundan sonraki hamleleri, İngiltere futbolunun yönetim yapısını kökten etkileyebilecek önemli değişimlere yol açabilir.

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