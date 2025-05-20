Mahkeme Mehmet Ağar'ı adresinde bulamamıştı! Galatasaray maçında ortaya çıktı

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok’a yönelik suikastları kapsayan Umut Davası'nda, mahkeme eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın tanık olarak dinlenmesine hükmetmişti. Ancak Ağar’a gönderilen tebligatlar, “adresinde bulunamadığı” gerekçesiyle iade edilmişti.

DURUŞMA EYLÜL AYINA ERTELENDİ

12 Mayıs’ta görülen son duruşmada, mahkeme davayı 22 Eylül’e erteledi. Ayrıca Mehmet Ağar’ın bir sonraki celsede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenmesine karar verildi.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK MAÇINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Adli tebligatların kendisine ulaştırılamadığı belirtilen Mehmet Ağar, Galatasaray’ın şampiyonluk maçında görüntülendi. Galatasaray taraftarı kimliğiyle bilinen Ağar, Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasını locadan takip etti.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Ağar’ın, Oğuz Altay, Ergun Gürsoy ve Uğur Güven ile birlikte mücadeleyi izlediği görüldü. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu ilan ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan kutlamalar sırasında Ağar’ın stadyumda olduğu kameralara yansıdı.