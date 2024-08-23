Mahkeme yeni doğan bebek için kararını İslami tıpçıya dayandırdı. Bilimi yok sayan karar

Kars’ta bir aile yeni doğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını tüm ısrarlara rağmen reddetti. İl Sağlık Müdürlüğü konuyu mahkemeye taşırken çıkan karar duyanları isyan ettirdi. Mahkeme kararda aileyi haklı görürken gerekçeli kararda ise kendisini ‘İslami tıpçı’ olarak tanımlayan Aidin Salih’e atıf yapıldı.

Diken’den Mesude Demir’in haberine göre, mahkemenin gerekçeli kararında alternatif tıpçı Salih’in yazdığı kitaplarda topuk kanı almanın çocuğa yapılacak en büyük kötülüklerden olduğunu söylediği belirtildi.

Tıp doktoru olmayan Salih’in kitaplarına atıf yapılan kararda şu ifadeler yer aldı:

“WHO’nun (Dünya Sağlık Örgütü) güdülendirmesi ile neonatal (yenidoğan) tarama adı altında ne için yaptığı/yaptırdığı belli olmayan bir uygulama olması nedeniyle ve hegemonik bir dikteyle üye ülkelere dikte edilen bir uygulama olması nedeniyle talebin reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur.”

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Mahkemeden çıkan isyan ettiren karar ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, kararın kesin hüküm olmadığını vurgulayarak istinaf sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

“T.C. Kars Aile Mahkemesi tarafından 20/08/2024 tarihinde, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır.

Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir.”

YENİ DOĞAN BEBEKLERDEN NEDEN TOPUK KANI ALINIYOR?

Yeni doğan bebeklerden Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında topuk kanı alınıyor. Bebeklerin topuklarından kan alınmasının nedeni en az can yakacak yöntem olmasıdır. Topuktan alınan birkaç damla kanla, çocuklarda doğuştan zeka geriliği, beyin hasarı, kas hastalıkları ve ölümlere yol açabilen hastalıkların olup olmadığı belirleniyor.

Topuk kanıyla fenilketonüri (FKÜ), biyotinidaz eksikliği (BE), konjenital hipotiroidi (KHT), kistik fibrozis (KF), konjenital adrenal hiperplazi (KAH), spinal müsküler atrofi (SMA) hastalıkları taranıyor.