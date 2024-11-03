Mahkemede kan donduran itiraf: Kocasını valizin içine koyup saatlerce yalvarışını dinlemiş

Florida’da sevgilisini bir valizin içinde ölüme terk eden Sarah Boone, ikinci derece cinayetten suçlu bulundu. Boone’un 2020 yılında gerçekleşen olayda sevgilisi Jorge Torres Jr.’ı saklambaç oyunu esnasında valize koyduğu ve valizin fermuarını kapatıp üst kata uyumaya çıktığı belirtildi. Mahkemede sunulan deliller arasında, Boone’un olay anında çektiği videolar da yer aldı. Bu görüntülerde, Torres’in valizin içinden çıkmak için çabalarken nefes alamadığını söylediği ve Boone’un bu duruma alaycı bir şekilde tepki verdiği duyuldu.

‘İhanetin Cezası Bu’ Sözleri Şoke Etti

Savcı Andrew Bain’in açıklamasına göre, Boone’un telefonundan alınan videolarda Torres valizin içindeyken Boone’un defalarca alaycı sözlerle cevap verdiği görüldü. Boone’un “Bu ihanete karşılık sana ders olsun” dediği sözleri mahkemede yankı uyandırdı. Savunma ise Boone’un bu sözleri söylemesinin psikolojik sorunlarına bağlı olduğunu savunarak, Boone’un ‘Battered Spouse Syndrome’ (Şiddet Mağduru Eşi Sendromu) yaşadığını iddia etti. Boone’un savunma esnasında yaklaşık beş saat boyunca tanıklık ettiği ve olay anında Torres’in valizden çıkabileceğini düşündüğünü söylediği ifade edildi.

Karar Ailesi Üzerinde Derin Etki Bıraktı

Jorge Torres Jr.’ın ailesi, mahkeme salonunda duygusal anlar yaşadı ancak medya ile konuşmayı reddetti. Savunma avukatı James Owens, müvekkili Boone’un karara karşı şok içinde olduğunu dile getirdi. Owens, “Boone savunmasının yeterli olacağını düşünüyordu, büyük bir hayal kırıklığına uğradı” dedi. Boone’un ceza duruşması 2 Aralık'ta yapılacak.