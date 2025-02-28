Mahkemedeki tatbikat gerçeği aratmadı

Türkiye’deki tek blok halindeki en büyük 3’üncü kamu binası olan, yaklaşık 2 bin 500 kamu personeli ve günlük yaklaşık 3 bin vatandaşın giriş-çıkış yaptığı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nde 28 Şubat Sivil Savunma Günü’nde geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İdris Kizir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Veli San’ın yanı sıra AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci de izledi.

Tatbikatın ilk aşamasında deprem senaryosu gerçekleştirildi. Senaryo gereğince depremin ardından yoğun gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı. Adliyedekiler görevliler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaralanan vatandaşları kurtarmak ve güvenliği sağlamak için AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri de alanda yer aldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını sündürürken, yangın sebebiyle binada mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Senaryo gereğince yaralanan 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Tatbikat başarıyla icra edildi.

'BİR YILDA 345 PERSONELİMİZİ YETİŞTİRDİK'

Tatbikata ilişkin bilgiler veren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, "Bugün Sivil Savunma Günü ve 1 Mart’ta da deprem haftası var. Bunun bilinciyle bu çalışmalarımızı yaptık. AFAD, UMKE, belediye, itfaiye ve il sağlık müdürlüğümüzle birlikte bir yıldır 345 personelimizi yetiştirdik ve bugün de koordineli olarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. 150 bin metrekare olan binamızda 2 bin 100 personel görev yapıyor. 12 yaralımız vardı. UMKE, AFAD ve itfaiyeye bağlı 17 araç ve 71 personeliyle tatbikata katıldılar. Başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü tatbikatı personelimizi bilgilendirerek yaptık. Ancak 3 ay içinde kimseye bilgi vermeden tatbikatı tekrar gerçekleştireceğiz. Faydalı olacağını düşünüyoruz. İzmir deprem bölgesi. Yarının ne getireceğini kimse kestiremiyor. İnşallah deprem olmaz ama olursa da kurtarma ekiplerimizi oluşturduk" dedi.

'BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İCRA EDİLDİ'

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci tatbikatın başarılı bir şekilde icra edildiğini belirtti. Ekinci, "Sayın başsavcımızın da belirttikleri gibi yaklaşık bir yıldır İzmir Bölge Mahkemesi Adliyemize özel bir önem veriyoruz. Çeşitli eğitimler verdik. Planları gözden geçirdik. Bugün de acil durum tahliyesinin bir denemesini gerçekleştirdik. Katılan herkes için acil bir durum gerçekleştiği takdirde güvenli tahliye açısından son derece kıymetli. Biz doğal afet kuşağı üzerinde olan bir ülkeyiz. Bu nedenle asla afetleri unutmamamız lazım. Afetlerle iç içe yaşamayı öğrenmemiz lazım. Gerekli tedbirleri önceden almalı, birtakım tedbirler ve öngörülerle planlamamızı yapmamız gerekiyor. Bu anlamda biz de AFAD olarak itfaiye ve UMKE teşkilatlarımızın da yardımıyla bugün başarılı bir çalışma gerçekleştirdik diyebiliriz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde okullarımıza yoğun bir şekilde farkındalık eğitimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.