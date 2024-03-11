Mahkemeden bir hapiste öl cezası daha. Adalet dediğin böyle olur. İndirim mindirim yapmadı. Anneyi öldürmüş kızını yaralamıştı

Geçtiğimiz yıl 13 Mart'ta saat 20.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta meydana gelen korkunç olayda, uyuşturucu kullanan ve kıskanç tavırlar sergileyen Davut Yiğitsoy (39), iddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç’e (31) zorla uyuşturucu kullandırıp şiddet uyguladı. Yiğitsoy, daha önce de bacağından tabancayla yaraladığı Genç’e eziyetlerini her geçen gün artırarak devam ettirdi.

ANNE VE KIZINA KURŞUN YAĞDIRMIŞTI

Olay günü ise kahve kutusunda uyuşturucu kırıntısı bulan Seher Genç, akşam eve gelen Yiğitsoy ile bu konuyu konuşmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Seher Genç, misafir olarak yanında olan annesi Aysel Genç ile evi terk etmek amacıyla valizini toplayıp apartmanın dışına çıktı. Anne ve kızı, taksi beklerken, yanlarına gelen Davut Yiğitsoy, tabancayla Seher Genç'i 7 yerinden yaralayıp, Aysel Genç'i ise öldürdükten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis tarafından yakalanan Davut Yiğitsoy, tutuklandı.

Davut Yiğitsoy hakkında, İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Yiğitsoy için "kadına karşı canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, "eziyet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

8 MART'TA CEZAYA ÇARPTIRILDI

Şahsın karar duruşması Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı 8 Mart'ta görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Davut Yiğitsoy, taraf avukatları yer aldı. Savcının, esas hakkındaki mütalaasını okumasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Yiğitsoy hakkında 'eziyet ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da sanık tarafından işlendiği sabit görülmediğinden beraat kararı verildi.

Mahkeme, sanık Davut Yiğitsoy'u Aysel Genç'e yönelik eyleminden dolayı "kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Seher Genç'in yaralanmasına ilişkin de "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Davut Yiğitsoy’a "ruhsatsız tabanca bulundurmak veya kullanmak" suçundan ise 1 yıl hapis ve 30 tam gün karşılığı 600 TL adli para cezası verildi. Mahkeme heyeti indirim uygulamadı.

“BİR NEBZE OLSUN ACIMIZ HAFİFLEDİ”

Seher Genç’in Avukatı Fırat Ay, "Verilen karar ile bir nebze olsun acımız hafifledi. Kadına karşı işlenen öldürme suçu ve öldürmeye teşebbüs suçu cezasız kalmadı. Yerel mahkemece verilen karar doğru bir karar. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz" diye konuştu.