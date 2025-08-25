Mahkeme'den CHP İstanbul İl Kongresi davasına 2 haftalık süre

CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada Mahkeme, tensip zaptı düzenledi. İl Seçim Kurulu’ndan belgelerin gönderilmesini isteyen Mahkeme, CHP’ye de iki haftalık savunma süresi tanıdı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik kongre süreciyle ilgili yeni bir karar aldı.

Özgür Çelik’in seçildiği ve 8 Ekim 2023’te düzenlenen kongre için Mahkeme, tensip zaptı düzenledi.

Mahkeme, CHP’ye savunma için iki hafta süre verirken, İstanbul İl Seçim Kurulu ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazarak kongreye dair tüm belgelerin gönderilmesini talep etti.

Ön inceleme duruşması 21 Eylül 2025’te yapılacak.

ÇELİK VE YÖNETİMİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI İSTENİYOR

14 Ağustos 2025’te Mahkeme'ye sunulan dava dilekçesinde, kongrenin hukuka aykırı olduğu öne sürülmüş; alınan kararların tedbiren durdurulması, Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, bir önceki yönetimin ya da geçici bir kurulun görevlendirilmesi talep edilmişti.

