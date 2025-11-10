CHP 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan iptal ve butlan davasının 5’inci duruşması 24 Ekim'de Ankara 42. Asliye Mahkemesi’nde gerçekleşmişti.

Mahkeme, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kalması nedeniyle reddine karar vermişti.

BUTLANIN GEREKÇESİ ÇIKTI: KARAR VERİLMESİNE YER YOK

Kurultay davasının reddedilmesinin ardından gerekçeli karar açıklandı. Kararda "Davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına" ifadeleri kullanıldı.

Ret kararının gerekçesinin tamamı şu şekilde;

"İfadeler incelendiğinde menfaat temin ettiği belirtilen delegelerin kongrede oy kullanma karşılığında pazarlık yaptığı, 'size oy verirsek bana ne vereceksiniz' şeklinde talepte bulundukları, oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fasada uğradığından söz edilemeyeceği, menfaat temin eden kişilerin ahlaki davranmadıklarının, değerlendirilebileceği, ayrıca seçime hile karıştırma iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi uyarınca yargılanabilecekleri değerlendirilmektedir."

CHP 39. Olağan Kurultayı, 28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek.