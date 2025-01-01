Mahkemeden memur emeklilerine kötü haber

Memur emeklilerinin haklarının gasp edildiğini vurgulayan İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde verdiği sözü hatırlattı ve "Verilen sözler tutulmuş olsaydı bugün memur emeklilerini maaşları 16 bin 100 Lira olacaktı" dedi.

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Halkın Kurtuluş Partisi'nin memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davayı "ehliyet" yönünden reddetmişti. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, "Dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisi olmadığı anlaşılmıştır" denilmiş, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak da, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylemişti.

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İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, söz konusu kararı değerlendirdi.

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde verdiği "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz" sözünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

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"Sayın Cumhurbaşkanı'nın atmış olduğu Tweet şu anda hala ortada duruyor. Fakat bu söz tutulmadı. Bu sözün tutulması üzerine HKP, Danıştay'a dava açtı. Davanın konusu ise memurlarla memur emeklileri arasında bir eşitsizlik yapılmasıydı. Danıştay meseleyi bir yıl beklettikten sonra kendisinin bu konuda yetkili olmadığını ve Bölge İdare Mahkemesi'nin konuya bakmasını gerektiğini söyledi. Ama bir yıl bekledi. Bu kadar acil bir konuda memur emeklileri gasp edilen haklarını almayı beklerken, Danıştay'ın bir yıl beklemesi çok anlamak mümkün değil. Bundan sonra konu Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne gitti. Ankara 9. İdare Mahkemesi de bir süre sonra bir karar verdi. Karar da dedi ki bunun parti adına açılan davayla kişi adına açılan davanın ayrılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine HKP davaları birbirinden ayırarak tekrardan var açtı. Ankara 9. İdare Mahkemesi ehliyet yönüyle partinin açtığı davayı reddetti.

Şimdi bir hukuk mücadelesi sürüyor, iş bekletiliyor. Yani hukuki yönden aslında memur emeklilerin hakları gasp ediliyor. Ülkeyi yöneten bir siyasetçi söz veriyor. 'Memurlarla memur emeklileri arasında bir ayrım yapmayacağım' diyor. Temmuz 2023'te bildiğimiz üzere memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmıştı. Bu zammın memur emeklilerine de verilmesi gerekiyordu. 8 bin 77 TL'nin bugün tekamül ettiği rakam yaklaşık 16 bin 100 TL'dir. Aslında memur emeklilerine verilen sözler tutulmuş olsaydı bugün maaşları 16 bin 100 TL daha fazla olacaktı. Memur emeklilerinin 16 bin 100 TL'lik hakkı verilen sözün tutulmaması yönüyle ve mahkemelere müdahale edilmesi yoluyla gasp edilmiştir. Bu yapılan işlem hukuken yanlıştır."