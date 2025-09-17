Mahkeme'den Rezan Epözdemir kararı!

Türkiye'nin medyatik ve önemli davaların avukatlarından Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınarak 14 Ağustos'ta tutuklandı.

"RÜŞVETE ARACILIK ETMEK" GEREKÇESİ

Epözdemir, "rüşvet" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınırken "rüşvete aracılık etmek" gerekçesi ile tutuklanmıştı.

Gazeteci yazar İsmail Saymaz'ın paylaştığı bilgilere göre Epözdemir’in tahliye talebi reddedilerek, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Tutuklu avukat Epözdemir'den flaş açıklama! 'Gerçekleri paylaşacağım...'

Devlet Bahçeli'yi rahatsız eden konu ortaya çıktı! Şamil Tayyar açıkladı