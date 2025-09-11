Mahkemeden seçim iptaliyle ilgili flaş karar!

Yenilik Partisi'nin 2017 Anayasa Referandumu'nun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gerçekleştirdiği başvuru YSK kararlarının yargı yoluna kapalı olduğu belirtilerek reddedildi.

Genel Başkan Öztürk Yılmaz, "Bu karar da bana göre geçersizdir, gayrimeşrudur tamamen siyasi bir karardır” ifadelerini kullandı.

2017 REFERANDUMU'NUN İPTALİ TALEP EDİLDİ

CHP'nin 2023 tarihinde gerçekleştirdiği kurultay hakkında açılan davalar gündeme 2017 Anayasa Referandumu'nu getirdi.

AKP'li Şamil Tayyar, CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alınmasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, seçim hukukunu sulh hukuk mahkemelerinin belirlemesi halinde geçmişteki tüm seçimlerin meşruiyetinin sorgulanabileceğine dikkat çekmişti.

MAHKEME REDDETTİ

Uzun yıllar AKP'de görev alan Şamil Tayyar'ın bu açıklamasından sonra Yenilik Partisi çarşamba günü, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 16 Nisan 2017 Anayasa Refrandumu'nun iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Genel Başkan Öztürk Yılmaz, referandumun mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle iptal edilmesi için yaptıkları başvurunun bugün reddedildiğini açıkladı.

Gerekçeli kararda "Talebin YSK kararlarının kesin olması ve yargı yoluna kapalı olması nedeniyle" ifadelerinin yer almasına dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi:

"Gerekçeli kararda bakın ne denmiş, 'Talebin YSK kararlarının kesin olması ve yargı yoluna kapalı olması nedeniyle'. Gerekçeye bakın. Peki, diğer Asliye Hukuk Mahkemeleri partilerin iç işlerine karışırken YSK'nın vermiş olduğu kararları neden çiğniyorlar? Türkiye'de hukuk kaos halinde.

Ve tamamen Saray, hukuku muhaliflere karşı bir silah olarak kullanıyor. İşlerine geldiği anda bir saatte karar yazıyorlar ve tapaj hatalarıyla dolu. Bu karar da bana göre geçersizdir, gayrimeşrudur tamamen siyasi bir karardır. 16 Nisan 2017'de yapılan referandum geçersizdir. Mühürsüz oylarla referandum sonucu açıklanmıştır.

Ve açıklanan referandum sonuçlarıyla Türkiye'de rejim değişmiştir. Recep Tayyip Erdoğan hileli bir şekilde hukukun arkasından dolanarak Cumhurbaşkanı olmuştur. Bunun yapmış olduğu bütün işlem ve eylemler geçersizdir. Bu kararın peşini bırakmayacağız. Bir emsal çıkmıştı bakalım nasıl davranıyorlar dedik. Hemen pat diye işlerine gelmediği için hemen farklı bir yolu tercih etmiş oldular"