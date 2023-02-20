20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mahkemeden 'Semra Güzel' kararı

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi. 

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:40
Takip Et

Mahkemeden 'Semra Güzel' kararı

Mahkemeden 'Semra Güzel' kararı
+
Aa
-

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ye yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkınca hakkında fezleke hazırlanan ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel, geçen yıl 2 Eylül'de, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Mahkemece tutuklanan Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Güzel katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Güzel'in Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini, bu nedenle duruşmaya katılamayacağına ilişkin mazeret dilekçesini okudu ve mazeretinin kabul edildiğini bildirdi.

Sanık avukatı, bir önceki celse 'durma' talebinde bulunduklarını hatırlatarak, bu talebi yinelediklerini söyledi.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Talep üzerine görüşü sorulan savcı, sanığın 22 Aralık 2022'de milletvekilliğinin sonlandırıldığını, yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını vurgulayarak, talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 'durma' talebinin reddedildiğini açıkladı. Savcı, sanık Güzel'in sahte kimlikle yakalandığını, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

'TUTUKLULUĞA DEVAM' KARARI

Avukat ise "Müvekkilimin farklı bir kimlikle yakalanmış olması yargıya güvenmemesinin sebebidir. Müvekkilim yargıya güvenmeyerek, kendi emniyetini kendi sağlamıştır" diyerek, Güzel'in tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
3
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
4
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
7
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Kanada AB'nin savunma projesine katılacak
﻿Kanada AB'nin savunma projesine katılacak
﻿Kanada AB'nin savunma projesine katılacak
﻿Marcus Thuram Mönchengladbach'tan bedelsiz ayrılacak. Dünya devi onu istiyor
﻿Marcus Thuram Mönchengladbach'tan bedelsiz ayrılacak. Dünya devi onu istiyor
﻿Marcus Thuram Mönchengladbach'tan bedelsiz ayrılacak. Dünya devi onu istiyor
﻿Enkaz altından çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkaz altından çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkaz altından çıkan vasiyet ağlattı
﻿Google kulaklığıyla fark yarattı. Gizli özelliği keşfedildi
﻿Google kulaklığıyla fark yarattı. Gizli özelliği keşfedildi
﻿Google kulaklığıyla fark yarattı. Gizli özelliği keşfedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.