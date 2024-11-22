Mahkemeden silecek kaldıran şahıs için emsal karar! Mala zarar vermekten hapis cezasına çarptırıldı

Olay İzmir Buca'da yaşandı. Akıncılar Mahallesi'nde, 28 Mart'ta saat 19.00 sıralarında E.İ., N.A.'ya ait park halindeki otomobilin sileceklerini park yerini uygunsuz bulduğu için kaldırdı. Sileceklerin orta soket kısmı yerinden çıktı.

Bunun üzerine E.İ. ile N.A. arasında tartışma çıktı. N.A., avukatı Tamer Atabay ile birlikte soluğu yargıda aldı.

4 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede E.İ. için 'Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

Davanın İzmir 18'inci Asliye Mahkemesi'nde 12 Kasım'da görülen 2’nci duruşmasında ifade veren N.A.sileceklerinin kaldırıldığını söyleyerek "Olay günü oğlumu pide almaya göndermiştim. Pencerede onu bekliyordum. Sanıkla yanındaki bir erkeğin aracımın önünden geçerken silecekleri sert bir şekilde kaldırdıklarını görüp, yanlarına gittim. Sileceklerimi neden kaldırdıklarını sordum. Aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimin soketindeki diş kırılmıştı. Sonradan bunu 1000 TL'ye yaptırdım. Zararımın tazminini istiyorum. Şikayetçiyim" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

'KESİNLİKLE SİLECEĞİ KIRMADIM'

Sanık E.İ. ise savunmasında kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiği için N.A.’nun zararını karşılamayı kabul etmediğini söyledi. Sileceği kırmadığını ifade eden N.A. nasıl kırıldığını da bilmediğini belirtti. "Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım." diyen N.A. "Kırmak isteseydim kırardım. Ben sağ sileceği kaldırmıştım. Kendisi ifade ederken, sol sileceğin dişinin kırıldığını söyledi. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

1 YIL HAPİS CEZASI VERİP, PARAYA ÇEVİRDİ

Mütalaasını veren duruşma savcısı, sanık E.İ. için iddianamede istenilen cezayı talep etti. Mütalaanın ardından hakim, E.İ.'e TCK'nın 151/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, göz önüne alınarak 1 yıl hapis cezası verdi. Hakim, ardından da bu cezayı 100 gün karşılığı, 5 bin TL adli para cezasına çevirdi. Haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

'MALA ZARAR VERME SUÇU OLUŞMASI İÇİN BİR ŞEYİN KIRILMASI GEREKMİYOR'

Kararı değerlendiren N.A.'nun avukatı Tamer Atabay, mala zarar verme suçu oluşması için bir şeyin kırılmasının kesinlikle gerekmediğini belirterek, malın zarar görmesi, yerinden çıkması ve tahriş olmasının da yeterli olduğunu kaydetti. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Atabay, "Silecek kaldırmak ülkemizde yaygın. Yine bu yargılamada olduğu gibi hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilir" dedi.