Mahkemeden Sözcü TV için flaş karar! 10 gün ekran karatma cezası almıştı...

RTÜK, Sözcü TV’ye televizyon tarihinin en ağır cezalarından birini vermişti. 1 Haziran’dan itibaren tam 10 gün boyunca ekran karartılacaktı. Sadece siyah bir ekran ve üzerinde RTÜK’ün karar metni televizyonda 10 gün boyunca yer alacak. Mahkeme, 10 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararını oybirliğiyle aldı.

RTÜK'TEN TARİHİ CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yapılan yayınlar ve boykot çağrıları gerekçesiyle Sözcü TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.

BİR DAHA OLURSA YAYIN LİSANSI İPTAL EDİLECEK

Kararın 1 Haziran’dan itibaren uygulanacağını ise RTÜK tarafından açıklandı. Bu süreçte kanal yayını durdurulacak, ekranlarda RTÜK’ün karar metni yer alacak. Aynı cezanın tekrar edilmesi halinde yayın lisansı iptal edilecek. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrılarının yakından takip edileceğini ifade etmişti.

KARARTMA CEZASI DURDURULDU

Mahkeme, 10 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararını oybirliğiyle aldı.