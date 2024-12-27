Mahkemeden TÜİK’e "asılsız" enflasyon şoku! "Hukuka aykırı verileri kabul etmeyen 8 müdür bir gecede görevden alındı"

Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in TÜİK'e enflasyon verilerinin ‘asılsız’ olduğu gerekçesiyle açtığı davada Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi, TÜİK’ten ikinci kez savunma istedi. Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan da eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in Seyfettin Çilesiz’in tanığı olarak dinlenilmesini istedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği gerekçesiyle pek çok siyasi parti ve dernek suç duyurusunda bulunurken, eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz de TÜİK’e enflasyon verilerinin düzeltilmesi için başvurmuştu. Çilesiz’in emeklilerin düşük zam aldığı gerekçesiyle açtığı davada gelişme yaşandı. Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi, TÜİK’ten ikinci kez savunma istedi.

TÜİK ise Mahkemeye sunduğu 85 sayfalık ilk savunmasında, kurumun sadece istatistik bilgilerini hazırladığını, zamları yapmadığını, bu yüzden kuruma yönelik dava açılamayacağı iddiasında bulunarak ‘incelenmeksizin reddedilmesi’ talebinde bulunmuştu. TÜİK’in ilk savunmasına karşı 14 Aralık’ta Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi’ne cevap dilekçesi göndererek, mahkemeden yargılamanın duruşmalı yapılması talebinde bulundu.

"DAVALI KURUM ANAYASAL BİR KURUM OLUP VATANDAŞLARI İLGİLENDİREN TÜM VERİ VE BİLGİLERİ MAHKEMEYE VERMEK ZORUNDADIR"

Cevap dilekçesinde, "TÜİK savunmasında, TÜFE sepetinde yer alan mal ve hizmetlerinin endeks sepeti ve ağırlıklarının her yıl güncellendiğini, TÜFE’de 2024 yılı itibariyle 81 ilin tamamı ve 227 ilçe kapsamında 28 bin 852 işyeri, 5246 konuttan (kira), 406 madde, 913 madde çeşidi için her ay yaklaşık 608 bin 594 fiyat derlemesi yapıldığını açıklamış fakat bu açıklamış olduğu verilerin içinde madde sepetinde nelerin olduğu ile madde fiyatları ve ağırlıkları konusunda herhangi bir bilgi verilmemiştir. Davalı kurumun şeffaf olduğu iddiasını kabul etmiyoruz. Davalı kurum anayasal bir kurum olup, tüm vatandaşları ilgilendiren enflasyon oranının nasıl ve hangi yöntemle hesaplandığı konusunda tüm veri ve bilgileri mahkemeye vermek zorundadır. Bu bilgiler verilmemiştir. Dolayısıyla davalı idarece sayın mahkemeye sunulmayan madde sepetindeki bilgi ve verilerin bağımsız bilirkişilerce incelenmeden davanın esası çözülemeyeceğinden bu nedenle davalı kurumun mahkemenin istemiş olduğu davanın esasına etkili bilgi ve verileri mahkemeye vermemesi davanın haklılığını göstermektedir" denildi.

"8 BÖLGE MÜDÜRÜNÜ DE BİR GECEDE GÖREVDEN ALIYORLAR"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan avukat Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in birinci savunmasını verdiğini hatırlatarak "TÜİK, Mahkemenin istediği madde sepeti ile ilgili bilgi ve belgeleri vermemişti. Biz de birinci savunmaya karşı cevap dilekçemizi verdik" dedi. Gündoğan, şöyle konuştu:

"TÜİK’ten madde sepeti ile ilgili bilgi ve belgelerin tekrar istenmesinin, yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasını, duruşmada Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in tanık olarak dinlenmesini talep ettik. Birol Aydemir, Seyfettin Çilesiz’in tanığı olarak duruşmada dinlenecek.

Neden Birol Aydemir? Birol Aydemir kendisini, ‘son bağımsız TÜİK Başkanı’ olarak tanımlıyor. Aydemir çok önemli iddialarda bulunuyor. Aydemir’in iddiaları şu şekilde:

'TÜİK daha önceden madde sepetindeki ve bölgelerdeki tüm bilgileri açıklıyordu. 2022’nin Nisan ayından sonra bu bilgi ve belgeleri açıklamayı durdurdu. Bölgeleri de durdurdu. Bölgelerdeki verilerin hukuka aykırı olarak girildiğini söylüyor. Mesela Tunceli'de bir ceket 800 lira, İstanbul’da 1500 lira, Ankara’da bin lira, İzmir’de 1300 liraysa tüm bölgelerdeki düşük olan veriyi gireceksiniz. Yani Tunceli’deki 800 lira olan ceketi gireceksiniz. Bunu kabul etmeyen 8 bölge müdürünü de bir gecede görevden alıyorlar.'

"FERİ MÜDAHİL OLARAK KATILAN MİLYONLAR VAR"

İddiaların tamamını biz Mahkeme’ye sunduk. Duruşma günü daha belli değil. Mahkeme TÜİK’ten ikinci savunmasını yapmasını istedi. Bizim cevap dilekçemiz de şu anda TÜİK’e gönderildi. TÜİK’in ikinci savunmasını yapmasını bekliyoruz. İkinci savunma geldikten sonra duruşma günü belli olacak.

Davaya çok fazla katılan dernek ve federasyonlar var. Şu anda Seyfettin Çilesiz’in yanında davaya feri müdahil olarak katılan milyonlar var. Dava takip ediliyor. Emekliler davayı çok sıkı takip ediyorlar. Bir umut oldu emekliler için. Sürekli bizi de arıyorlar, bilgi istiyorlar. Biz de kendilerine veriyoruz. Davaya katılacak olan daha pek çok dernek var. Türkiye Emekliler Partisi de katılacağını beyan etti. Yine Türk Tabipleri Birliği de davaya katılacağını söyledi. Şu anda davanın milyonlarca davacısı var. Türkiye tarihinde bir ilk. Duruşmaya hem Seyfettin Çilesiz, hem Birol Aydemir hem de müdahil olan dernek ve federasyonlarla birlikte katılacağız."