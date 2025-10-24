Yazar Ergün Poyraz, CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun şikayeti üzerine tutuklanmıştı.

Poyraz, sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı duruşmada savcı, Poyraz’ın sağlığını ve tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek adli kontrolle tahliyesini istedi. Ancak mahkeme bu talebi reddeddi.

Yazar Ergün Poyraz, 1 Ekim’de, Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir Facebook paylaşımını alıntılayarak, “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” notunu düşmüş, ertesi gün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği suçlamasıyla da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Poyraz’ın ilk duruşması Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SAĞLIK SEBEBİYLE DURUŞMAYA KATILAMADI

Poyraz’ın duruşma için hazır edilmesine yönelik müzekkereye, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, “Sanık Ergün Poyraz’ın Aydın Devlet Hastanesi’nde kalp damar cerrahi servisinde yatmakta iken 23 Ekim 2025 tarihinde yapılan muayenesi neticesinde (...) ‘İnsülin bağımlı olmayan diyabetes melliüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte’ tanısı konularak, Sağlık Kurulu kararıyla, ileri tetkik ve tedavi için İzmir Şehir Hastanesi enfeksiyon hastalıkları polikliniğine acil olarak kara ambulansı ile sevk edilmiş olup belirtilen gün ve saatte hazır edilemeyecektir” cevabı geldi.

Çerçioğlu’nun avukatı Yunus Kelesli, delillerin tam olarak toplanmamış olması ve Poyraz’ın savunmasının alınmamış olması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

SAVCI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Poyraz’ın avukatı Buzoğlu ise, müvekkilinin savunmasını sağlık sorunları gerekçesiyle yapamadığını belirterek, “Müvekkilimin hayati tehlikesi vardır, bu durum dosyaya yansıyan evraklardan bellidir, kaçma şüphesi yoktur, bu sebeple ve sağlıklı şekilde tedavisini sürdürebilmek için serbest bırakılmasını talep ederim” dedi.

Savcı da “Sanığın tutuklu kaldığı süre, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve sağlık durumu değerlendirildiğinde adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verilmesini” istedi.

HAKİM, SAVCININ TALEBİNİ REDDETTİ

Hakim, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, savunmasının alınamamış olması, mevcut delil durumu ve birleşen dosyayı gerekçe göstererek tutukluluğun devamına karar verdi.

Birleşen dosyadan kastın, Özlem Çerçioğlu’nun ‘tehdit’ iddiasıyla yaptığı şikayetten olduğu ifade edildi.

"BİLİNCİNİ KAYBEDEBİLECEĞİ BİR ŞEKER RAHATSIZLIĞI DA VAR"

Avukat Hüseyin Buzoğlu, Poyraz’ın sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek, “Doktorlar Poyraz’ın ayağının kesilme riski olduğunu ifade etti. Bilincini kaybedebileceği bir şeker rahatsızlığı da var. Aydın’da tedavi yeterli görülmediği için İzmir’e sevk edildi fakat buna karşın, ideal tedavi ortamını oluşturamıyor.” şeklinde konuştu.

Poyraz’ın tutukluluğunun devamına gerekçe gösterilen ‘savunmasının alınamaması’ konusuyla ilgili Buzoğlu, “İzmir’e sevk edileceği hakkında mahkeme günler öncesinden sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmiş olmasına rağmen, Aydın içinde 5 dakikalık bir mesafede bulunan hastaneye bizzat gidilerek ve/veya getirtilerek huzurda savunmaların alınması ve tutukluluk durumunun değerlendirilmesi taleplerini mahkeme ısrarla dikkate almamıştır” ifadelerini kullandı.