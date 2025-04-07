Mahkemeye günler kala acılı aileye ölüm tehdidi. 15 yaşındaki Minguzzi vahşice katledilmişti

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde vahşice katledildi.

Minguzzi’nin öldürülmesinin yankıları sürerken ailesi tehdit iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesinde; Mattia Ahmet Minguzzi’nin vefatının annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi başta olmak üzere kamuoyunda büyük üzüntü yarattığına dikkat çekildi. Dilekçede şüpheliler hakkında tehdit, hakaret ve huzur ve sükunu bozma suçlarından şikayette bulundu.

İLK DURUŞMA 10 NİSAN'DA OLACAK

Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü

Dilekçede, “Fakat açık kaynak araştırmamızda faillerin arkadaşları olduğunu anladığımız kişiler sosyal medya üzerinden müvekkilleri tehdit etmekte ve duruşmaya katıldıkları takdirde kendilerine bir zarar verileceğini ifade ederek duruşmaya katılmalarını engellemek, adaletin tecellisi için çabalamalarını sekteye uğratmak istemektedir” ifadelerine yer verilerek failin arkadaşlarının aileyi sosyal medya üzerinden tehdit ettiği aktarıldı.

Avukat Rezan Epözdemir’in dilekçede yer verdiği tehditlerden bazıları şöyle oldu:

“Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size”

“Tek icraatınız laf, icraatsızsınız benim veya dostlarımın icraatları ortada. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız”

“Berkay tek değil. Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız”

“Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam”

Cinayetle ilgili tutuklanan 18 yaş altındaki iki şüpheli hakkında 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilirken davada ilk duruşma ise 10 Nisan Perşembe günü görülecek.