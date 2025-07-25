Mahkemeye sevk edilen 10 TİP'li serbest bırakıldı



CHP'nin Bakırköy’de düzenlenen mitinginde attıkları bazı sloganlar gerekçe gösterilerek gece yarısı ev baskınlarıyla gözaltına alınan ve aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu 10 TİP'li, serbest bırakıldı.

CHP'nin Çarşamba günü düzenlediği mitingde aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu çok sayıda Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi ve yöneticisi atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gece yarısı düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınan aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu 10 TİP'li çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.



TİP sosyal medya hesabından açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Aralarında Parti Meclisi Üyemiz Arzum Yalçın'ın da bulunduğu çok sayıda parti üye ve yöneticimiz, Çarşamba günü Bakırköy’deki mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Örgütümüz ve parti avukatlarımız süreci takip etmektedir. Halk iradesine darbe yapmaya kalkanlar, muhalefeti cezalandırmak için suç uyduruyor. Baskılara teslim olmayacağız, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"