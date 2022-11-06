Yapımcıların yeni gözdesi Onur Tuna'ya teklif yağıyor

Onur Tuna’nın yeni projeleri merak ediliyordu. Yakışıklı oyuncu Mahkum dizisi biter bitmez teklif yağmuruna tutuldu. Proje seçimi konusunda çok titiz davranan Tuna, bir değil biri dizi, diğeri film olmak üzere iki projeye birden “Evet” dedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi projesi Gold Film imzalı “Zehirli Sarmaşık”… beIN CONNECT’te yayınlanacak. Diziyi Gökçen Usta yönetecek. Dizinin belli olan diğer başrol oyuncusu ise Feyyaz Duman…

Onur Tuna ayrıca Türk – İsrail ortak yapımı bir de komedi filmiyle el sıkıştı. Başarılı oyuncu film çekimleri öncesi mekanları görmek için 21 Kasım’da İsrail’e gidecek.