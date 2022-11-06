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Yapımcıların yeni gözdesi Onur Tuna'ya teklif yağıyor

Ekrana veda eden Mahkum'un başrol oyuncularından Onur Tuna'nın yeni projesi de hemen belli oldu. İki ayrı proje için el sıkışan Onur Tuna'nın, bu yeni projeleri ile Mahkum'u unutturacağı ve ortalığı kasıp kavuracağı konuşuluyor.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 14:40
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Mahkum dizisinde oynadığı Savcı Fırat rolü ile gönülleri kazanan ünlü oyuncuya teklif üzerine teklif yağıyor

Yapımcıların yeni gözdesi Onur Tuna'ya teklif yağıyor
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Onur Tuna’nın yeni projeleri merak ediliyordu. Yakışıklı oyuncu Mahkum dizisi biter bitmez teklif yağmuruna tutuldu. Proje seçimi konusunda çok titiz davranan Tuna, bir değil biri dizi, diğeri film olmak üzere iki projeye birden “Evet” dedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi projesi Gold Film imzalı “Zehirli Sarmaşık”… beIN CONNECT’te yayınlanacak.  Diziyi Gökçen Usta yönetecek. Dizinin belli olan diğer başrol oyuncusu ise Feyyaz Duman…

Onur Tuna ayrıca Türk – İsrail ortak yapımı bir de komedi filmiyle el sıkıştı. Başarılı oyuncu film çekimleri öncesi mekanları görmek için 21 Kasım’da İsrail’e gidecek.

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