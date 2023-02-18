18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mahkum olarak kaldığı eski cezaevine bu kez depremzede olarak geldi

Mahkum olarak kaldığı eski cezaevine bu kez depremzede olarak geldi

Malatya'da Fikret Barak (57), icra nedeniyle kaldığı; Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski cezaevine yıllar sonra bu kez depremzede olarak döndü. Barak, "Çıkarken büyük sevinç yaşadığım cezaevine sığınacağım aklıma gelmezdi” dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 21:37
Takip Et

Mahkum olarak kaldığı eski cezaevine bu kez depremzede olarak geldi

Mahkum olarak kaldığı eski cezaevine bu kez depremzede olarak geldi
+
Aa
-

(DHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen iller arasındaki Malatya’da da çok sayıda bina yıkılırken bir çok bina ise hasar gördü.

Bin 393 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya’da evsiz kalanlar çadır kent, kamu kurum ve kuruluşları, toplu ulaşım araçları ya da buldukları uygun yerlere sığındı.

Merkez Yeşilyurt ilçesinde Kültür Merkezi olarak kullanılan eski cezaevi de evsiz kalan birçok kişiyi barındırıyor.

Bölgede 56 yıl önce inşa edilen ve 41 yıl cezaevi olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan bina, aslına uygun restore edilerek ‘Gedik Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü.

Gedik Mahallesi'ndeki merkez depremde sağlam kalınca afetzedelerin sığınağı oldu

Eşinden ayrılmasının ardından yalnız yaşayan Fikret Barak, “Çocuğum ve gidecek yerim yok. Kamyon şoförüydüm, malulen emekli oldum. Depremde evim yıkılınca buraya yerleştim. 1991 yılında burası cezaeviyken icradan dolayı kalmıştım. Çıkarken büyük sevinç yaşadığım cezaevine bir gün sığınacağım aklıma gelmezdi” diye konuştu. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
1
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
2
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
3
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
4
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
5
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
6
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
7
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Fenerbahçe Karagümrük maçında 6 gol
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.