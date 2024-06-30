Mahkumla ilişkiye giren gardiyan işinden oldu

Brazilyalı gardiyanın İngiliz bir mahkumla cinsel ilişkiye girdiğini gösteren şok edici bir video, İngiltere'de'ta büyük bir infiale yol açtı. Yerel basında çıkan haberlere göre videonun kahramanı 31 yaşındaki Brezilyalı Linda de Sousa Abreu, bunu şöhret olmak için yaptı.

İngiliz yetkililer gardiyanın kimliğini henüz resmi olarak doğrulamadı ancak Daily Mail ve The Sun gazeteleri Linda'nın gardiyan olmanın yanı sıra Linda takma adı altında yetişkinlere yönelik içerik yaratıcısı olarak ikili bir yaşam sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

Gardiyanın skandalın olası faili olarak anılmasının ardından sosyal medya platformlarındaki tüm hesapları silindi. Linda'nın kız kardeşi Andreina, Daily Mail'e verdiği röportajda kız kardeşinin "mütevazı biri" olduğunu ve Ocak 2024'ten bu yana hapishanede çalıştığını belirttikten sonra “Kız kardeşim hakkında bugüne kadar şüphelendiğim bir durum olmadı çünkü o hiçbir zaman bir şeyleri saklamadı. O tuttuğu yolun başına açacağı belalardan haberdardı. O yüzden üzüldüğünü hiç zannetmiyorum" dedi.

İngiliz yetkililer Linda'nın işine son verildiğini ve hapishane yetkilileri hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.