Mahkumlara genel af çıkacak mı? 120 bin kişiyi ilgilendiriyor

Genel af beklentileri gündemdeki yerine korumaya devam ediyor. Çıkan 7. Yargı Paketi sonrası genel af ve ceza infaz indirimi konusu araştırılıyor. Peki, genel af çıkacak mı? Af var mı, ne zaman çıkacak? İşte genel afta gelinen son durum...

Mahkumlara genel af çıkacak mı? 120 bin kişiyi ilgilendiriyor

Genel af çıkacak mı çıkacaksa ne zaman çıkacak soruları sıklıkla cevabını ararken bir yandan 7. Yargı Paketi’nde genel af var mı konusunda gündemdeki yerini koruyor. Genel af yasası hususunda gelişmeler mahkum ve aileleri tarafından dört gözle takip ediliyor. İşte 7. Yargı Paketi’nde genel af var mı? Af çıkar mı? Genel af konusunda konuşulanlar ve son durum…

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Milli Gazete'de yer alan habere göre, Yüzbinlerce mahkum ve aileleri genel af beklentileri gölgesinde af çıksın çağrılarını da bir yandan sürdürüyor. TBMM’ye gelmesi beklenen 7. Yargı Paketi çalışmaları Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldü. Af konusu da mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. 7. Yargı Paketi düzenlemesinde genel af ile ilgili bir madde bulunmuyor.

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GENEL AF YASASI ÇIKTI MI? NE ZAMAN ÇIKAR?

Cezaevlerinde tutuklu binlerce hükümlüye yönelik genel af gündemdeki sıcaklığını koruyor. Mahkumların yakınları ise gelebilecek genel bir af beklentisi içinde. Durum böyle olunca konu geçtiğimiz haftalarda AK Parti MKYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik’e de af konusu soruldu.

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Ömer Çelik ise şimdiye kadar böyle bir konunun parti MKYK’sında ya da MYK’da gündeme gelmediğini söylemişti. Çelik, af konusuyla ilgili “Genel af tartışması MKYK'da şimdiye kadar gündeme gelmedi.” dedi.

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CEZA İNFAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen 7. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi. 7. Yargı Paketi’nde genel affa ilişkin bir madde bulunmuyor.

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Kovid-19 nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Genel af, af veya özel bir içerikle hazırlanan herhangi bir af henüz söz konusu değil. Her ne kadar genel af yasasına ilişkin kesin bir durum olmasa da iktidar kanadından zaman zaman af konusunda olumlu denebilecek mesajlar gelebiliyor.

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