Mahluta çorbası, Gaziantep mutfağının yöresel yemeklerinden biridir. Mahluta çorbası yapmak isteyenler Mahluta çorbası tarifini ve Mahluta çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, Mahluta çorbası nasıl yapılır? Mahluta çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte Mahluta çorbasının tarifi..

MAHLUTA ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 su bardağı kırmızı mercimek

- 1 yemek kaşığı pilavlık bulgur

- 1 yemek kaşığı pirinç

- 1 adet soğan

- 1 adet havuç

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 8 su bardağı su

Terbiyesi İçin;

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 1 adet yumurta sarısı

Ekşili Sosu İçin;

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı salça

- 2 yemek kaşığı nar ekşisi

- 1 çay kaşığı nane

- 1 çay kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı kimyon

MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mercimek, bulgur ve pirinci süzgeçte yıkayıp iyice süzün. Malzemeleri düdüklüye alın. Tuz ilave edin ve suyunu koyun. Düdüklü ötmeye başladıktan sonra 15 dakika pişirin ve kapatın.

Terbiye malzemelerini bir kapta çırpın. Düdüklüyü alın ve blender ile hafif dişe gelecek şekilde birkaç kez karıştırın.

Çorbadan kepçe ile alın ve terbiye malzemelerinden birkaç sefer koyup çırpın, çorbaya ekleyip karıştırın. İsteğe bağlı ocakta bir taşım kaynatın.

Sosunu hazırlamak için bir cezveye salça ve yağ ekleyin ve kızdırın. Nar ekşisi ve baharat ekleyip karıştırın.

Altını kapatıp çorba ekleyip karıştırın.