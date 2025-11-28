Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni IMEI kayıt ücretinin 57 bin 241 TL'ye yükseltilmesi sonrası iktidara sert eleştirilerde bulundu.

‘3 EMEKLİ BİR ARAYA GELSE BU IMEI ÜCRETİNİ KARŞILAYAMIYOR’

Arıkan, bırakın yurt dışından telefonu almayı, 3 emeklinin bir araya gelse bile bu IMEI kayıt ücretini karşılayamayacağını belirtti. Öte yandan Arıkan, öğrencilerin de yaşadığı içler acı durumu gözler önüne serdi.

‘BUNUN ADI HARÇ DEĞİL HARAÇTIR’

Arıkan, ‘Bir öğrencinin KYK bursu 3 bin lira. Bu kardeşim, bu telefonu kaydettirmek için hiçbir harcama yapmadan, bir değil, iki değil, tam 19 aylık bursunu bu harca yatırmak zorunda kalıyor. Bunun adı harç değil, haraçtır. 3 emekli bir araya gelse bile bu IMEI kayıt ücretini karşılayamıyor. Biraz asgari ücretli kardeşlerimizi de düşünün: 2,5 ay yemeden içmeden bütün maaşını bu harca yatırması gerekiyor’ dedi.

‘BİR YÖNETİM KENDİ VATANDAŞINA BÖYLE BİR ZULÜM YAPAMAZ’

Arıkan, sözlerinin devamında şunları söyledi, ‘Bu telefonu yurt dışından getirmeyelim, ülkemizden alalım’ dedik; durum yine değişmiyor. Bu sefer de bir telefon kendine, bir telefon devlete alıyorsun. Bir yönetim kendi evladına, kendi gencine, kendi vatandaşına böyle bir zulüm yapamaz. Derhâl bu saçmalıktan vazgeçilmelidir’ sözlerini sarf etti.’