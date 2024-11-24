Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Seçildi

Saadet Partisi, 9’uncu Olağan Büyük Kongresi’ni büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Kongrede, partinin genel başkanlık makamı için kıyasıya bir yarış yaşandı. Genel başkanlık için aday olan Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak arasında yapılan seçim sonucunda, Saadet Partisi’nin yeni lideri Mahmut Arıkan oldu.

Kongrede ayrıca Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçimler yapıldı. Partililer, yoğun bir katılım göstererek, Saadet Partisi'nin geleceğine yön verecek lider ve yöneticileri belirledi.

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı olarak seçilen Mahmut Arıkan, 1977 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Arıkan, üniversite eğitimini Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Siyasi kariyerine Saadet Partisi’nin kuruluşundan itibaren aktif olarak katılan Mahmut Arıkan, partide farklı görevlerde bulundu. Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı gibi kritik görevlerde yer aldı. 2019 yılından bu yana Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdüren Arıkan, bu süreçte parti politikalarının şekillenmesinde önemli roller üstlendi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

Kongre sonrasında açıklamalarda bulunan Mahmut Arıkan, kendisine gösterilen teveccühten dolayı partililere teşekkür ederek, Saadet Partisi’nin idealleri doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Arıkan’ın liderliği, Saadet Partisi’nde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan’ın, tecrübesi ve vizyonuyla partinin geleceğini şekillendirecek önemli adımları atması bekleniyor.