Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mahmut Arıkan: Siyasette rekabet nezakete mani değildir

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Siyasi partiler birbirinin hasmı değil, rakibidir. Siyasette rekabet nezakete mani değildir, olmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Siyasi partiler, birbirinin hasmı değil, rakibidir. Siyasette rekabet nezakete mani değildir, olmamalıdır. Demokrasi, herkesin aynı fikirde olması değil, farklı fikirlerle aynı nezaket karesinde durabilme erdemidir. Kimsenin hasmı değil, milletimizin sevdalısıyız.”

