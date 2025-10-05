Mahmut Arıkan'dan "fotoğraf" açıklaması: Siyasette rekabet nezakete mani değildir

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, tartışmalara konu olan TBMM açılışı sonrası resepsiyonda verilen fotoğraf için açıklama yaptı.

"SİYASİ PARTİLER BİRBİRİNİN HASMI DEĞİL, RAKİBİ"

Arıkan, "Siyasi partiler birbirinin hasmı değil, rakibidir. Siyasette rekabet nezakete mani değildir, olmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Siyasi partiler, birbirinin hasmı değil, rakibidir. Siyasette rekabet nezakete mani değildir, olmamalıdır. Demokrasi, herkesin aynı fikirde olması değil, farklı fikirlerle aynı nezaket karesinde durabilme erdemidir. Kimsenin hasmı değil, milletimizin sevdalısıyız.”