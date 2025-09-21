Mahmut Arıkan'dan Gazze açıklaması

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki piknik alanında düzenlenen "Geleneksel Antalya Kardeşlik Buluşması" etkinliğine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partililerle bir araya geldi.

Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini, şu anda dünyanın 120 noktasında çatışma, kan ve gözyaşı olduğunu hatırlatan Arıkan, bu çatışmalardan yüzde 75'inin Müslüman topraklarında cereyan ettiğini belirtti.

"7 Ekim 2023 tarihinden bu yana insanlık tarihinin en kanlı katliamı, en şiddetli soykırımı Gazze'de yaşanıyor" ifadesini kullanan Arıkan, Gazze'yi konuşurken kurulan cümlelerin Gazze'nin yarasına merhem olacak, oradaki akan kanı, katliamı durduracak cümleler olması gerektiğini vurguladı.

Arıkan, TBMM'deki Saadet Partili milletvekillerinin onurlu bir şekilde Gazze konusunda gayret gösterdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Gazze için bir şey yapıyorsak somut adımlar atılması gerekir. 'Ne yaparız' diye teşkilatlarımızla görüştüğümüzde 'En azından Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasıyla alakalı bir çalışma yapalım' denildi. 'Ya bizim aldığımız oy belli. Meclisteki milletvekili sayımız belli. Maddi imkanlarımız belli. Biz nasıl 100 tane gemiyi kaldıracağız?' sorusunu çok duyduk. İmkansız gözüküyordu ama Allah razı olsun, teşkilatlarımızın gayretiyle bu gemiler şu anda Akdeniz sularında, yakın bir zamanda Gazze'ye ulaşacak ve ablukayı kıracağız inşallah. Çok kıymetli bir çalışma yaptık. Bugün Sumud Filosu, biz olmasaydık, milli görüşçüler olmasaydı Akdeniz sularında olmayacaktı."