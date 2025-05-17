Mahmut Tanal, Boğaziçi'nde çöken tavanı paylaştı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kütüphanenin çöken tavanına tepki gösterdi. Tanal, "Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri, iktidarın sistematik kuşatması ve kayyum zihniyeti altında çürütülüyor" dedi.

Mahmut Tanal sosyal medya hesabından, Boğaziçi TV isimli bir hesabın çöken tavana ilişkin paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri, iktidarın sistematik kuşatması ve kayyum zihniyeti altında çürütülüyor. Bilimin, akademinin, gençliğin üzerine çöken bu tavan; liyakatsizliğin, ihmalin ve kasıtlı çökertmenin simgesidir!

Bu sadece bir yapı değil, bir zihniyet çöküşüdür!"