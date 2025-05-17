Mahmut Tanal, Boğaziçi'nde çöken tavanı paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Mahmut Tanal, Boğaziçi'nde çöken tavanı paylaştı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kütüphanenin çöken tavanına tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kütüphanenin çöken tavanına tepki gösterdi. Tanal, "Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri, iktidarın sistematik kuşatması ve kayyum zihniyeti altında çürütülüyor" dedi.

Mahmut Tanal sosyal medya hesabından, Boğaziçi TV isimli bir hesabın çöken tavana ilişkin paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri, iktidarın sistematik kuşatması ve kayyum zihniyeti altında çürütülüyor. Bilimin, akademinin, gençliğin üzerine çöken bu tavan; liyakatsizliğin, ihmalin ve kasıtlı çökertmenin simgesidir!

Bu sadece bir yapı değil, bir zihniyet çöküşüdür!"

Son Haberler
Kahramanmaraş'ta büyük deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Kahramanmaraş'ta büyük deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Mahmut Tanal, Boğaziçi'nde çöken tavanı paylaştı
Mahmut Tanal, Boğaziçi'nde çöken tavanı paylaştı
İş bulma umudu da tükendi. İşsizlik rakamları açıklandı
İş bulma umudu da tükendi. İşsizlik rakamları açıklandı
Galatasaray, Kayserispor'u bekliyor
Galatasaray, Kayserispor'u bekliyor
5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Amerika kıtasında yer alıyorlar
5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı! Amerika kıtasında yer alıyorlar