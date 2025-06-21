Mahmut Tanal, Fatih Altaylı’nın neden gece vakti gözaltına alındığını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

CHP’li Mahmut Tanal, Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması ile ilgili sosyal medya hesabından büyük tepki gösterdi.

Fatih Altaylı’dan manidar yorum! Padişahını boğan millet, babasını bile ömür boyu iktidarda istemez

“BU GÖZALTI, CMK’YA AYKIRIDIR!"

Tanal, Altaylı’nın gece vakti alelacele gözaltına alınmasının sebebinin korku yaratmak olduğunu ifade ederek, “Bu gözaltı, CMK’ya aykırıdır! Bu gözaltı, demokratik bir hukuk devletinde kabul edilemez. Derhal serbest bırakılmalı, yargı üzerindeki siyasi gölge kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"FATİH ALTAYLI DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

Tanal, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Gazeteci Fatih Altaylı’nın güneş battıktan sonra, karanlık çöker çökmez gözaltına alınması, ne hukuka ne de vicdana sığar!

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) açık hükümlerine göre, ifade vermesi istenen bir kişi, önce usulüne uygun olarak çağrılır.

Çağrıya uymayan olursa, ancak o zaman zorla getirme gündeme gelir.

Fatih Altaylı ne kaçak, ne firari, ne de ifade vermekten kaçan biri!

Peki neden gece?

Neden alelacele?

Neden gündüz değil?

Çünkü amaç hukuku uygulamak değil, korku yaratmaktır.

Bu işlem makul değil, siyasidir.

Bu ülkede artık mahkemeler gündüz çalışmıyor mu?

Yargı, hukuku değil, iktidarın hırsını yerine getirmek için mi kullanılıyor!

Bu gözaltı, CMK’ya aykırıdır!

Bu gözaltı, demokratik bir hukuk devletinde kabul edilemez.

Derhal serbest bırakılmalı, yargı üzerindeki siyasi gölge kaldırılmalıdır.

Bu millet susturulamaz, bu karanlık dayatmalara boyun eğmeyeceğiz.”