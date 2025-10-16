YÖK Başkanlığı'nın "ayrımcılık" ile ilgili sunum yaptığı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Alt Komisyonu'nda, Ekrem İmamoğlu’nun diploması ile Hulusi Akar'ın kızının biyoloji bölümünden tıp fakültesine nasıl geçtiği tartışıldı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Hulusi Akar'ın kızına uygulanan hukuku istiyoruz biz. Veya bize uygulanan hukuku Hulusi Akar'ın kızına da uygulayın” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilince eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kızı Serra Akar da gündeme gelmişti.

Danıştay, Şikago’da Biyoloji Bilimleri okurken, Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yapan Serra Akar için emsal bir karar vermişti. Akar'ın yatay geçişi için “İdari organ ve makamların kendi hatasından kaynaklanan hukuka aykırı işlemlerini idari istikrar ve kazanılmış hak anlayışının gereği olarak 60 gün içerisinde geri alabileceği; yapılan işlemin iptali ve geri alınmasından söz edilemeyeceği” kararı verilmişti.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topcuoğlu ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkan Vekili Eyüp Özdemir, TBMM Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu’nda, "Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Faaliyetleri” konulu sunum yaptı.

Komisyonda CHP’nin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kızının biyoloji bölümünden tıp fakültesine nasıl geçiş yaptığı konusu tartışıldı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, komisyonda yaptığı konuşmada, YÖK yetkililerine şunları söyledi:

"Devletin tarafsızlığına, adaletine inanırız, inanmak isteriz ama öyle bir örnek vereceğim ki Çoban Mustafa'nın oğlu Mahmut gelse siz bu uygulamayı yapmazsınız, Emine annenin çocuğu da gelse yapmazsınız. Ne hikmetse, bu ülkede soyadlara göre işlem, muamele yapılıyor ve bu sizin elinizle, YÖK eliyle yapılıyor.

‘Eşitsizlik’ mi dediniz, eşitsizliğin dik alası. Ayrımcılıkla mücadele mi? Hiç ilgisi yok. Biyoloji fakültesinde okuyan bir öğrenciye siz nasıl tıp fakültesine geçiş izni verirsiniz? Hulusi Akar'ın kızı. Bu sizin imzalarınızla geçmedi mi? YÖK'ten geçmedi mi? Öğrenci biyoloji okuyacak, oradan tıp fakültesine geçiş yapacaksınız. Öğrencinin birisi ihbar edecek, ‘Zaman aşımı’ diyeceksiniz.

Geleceksiniz, 31 yıl sonra… Ekrem İmamoğlu'na denkliğini verdiniz, oraya gönderdiniz. Benim babam mı verdi? YÖK uygun görmeseydi iktisat fakültesine, İstanbul'a kayıt yapar mıydı? Siz neden verdiğiniz kararların arkasında duramadınız? Sizin durmanız gerekmez miydi?

Kamuoyuna açıklamanız gerekmez miydi? Belki sizin diplomalarınız da sahtedir o zaman öyle yaparsak. Sizinkini de açmak lazım. Yani düşünün, Sorbonne’da doktora yapmış Galatasaray Üniversitesi’nin dekanının diplomasi iptal edildi. Hukuk güvenliği bir ülkede yoksa hiç kimse yatırım da yapmaz. İdarede, yönetimde istikrar önemli, hukukta hukuki güvenlik ilkesi önemli. Kendi meşruiyetini iptal ettiniz, kaldırdınız.

Siz Hulusi Akar'ın kızının biyolojiden tıp fakültesi geçişine hangi gerekçeyle izin verdiniz? Ekrem Bey'in 31 yıllık diploması… Yanlış varsa o dönem deseydiniz "İptal" diye. Ayrımcılığı YÖK’ün kendisi yapıyor.”

"AYRIMCILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Alt Komisyon Başkanı Harun Mertoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin konunun mahkeme sürecinde olduğunu belirtmesi üzerine Tanal, “Mahkemenin konusu değil, üniversitenin konusu. Ayrımcılıkla mücadele ediyoruz” diye yanıt verdi.

Komisyonda soruları yanıtlayan YÖK Başkanvekili Metin Topcuoğlu, yabancı öğrencilerle ilgili bir konuyu açıklarken “Ancak şunu yine rahatlıkla söyleyebiliriz: Usulsüz yapılan işlemler tespit edildiğinde mezun dahi olsa o kimse ona bir hak sağlamayacağını da burada peşinen ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

"BİYOLOJİ FAKÜLTESİNDEN TIP FAKÜLTESİNE GEÇİŞ BİR USULSÜZ İŞLEM DEĞİL Mİ?"

Bunun üzerine Mahmut Tanal, “Şu cümle çok önemli, doğru bir cümle: ‘Usulsüz işlemler bir hak kazandırmaz.’ Peki, biyoloji fakültesinden tıp fakültesine geçiş bir usulsüz işlem değil mi? Hulusi Akar'ın kızı, nasıl oldu?” sorusunu yöneltti.

Alt Komisyon Başkanı Mertoğlu araya girerek, “Sayın Tanal, sizin meramınız kayıtlara geçti, söylediniz” dedi.

"EŞİTLİK İLKESİ HULUSİ AKAR'IN KIZINA UYGULANIYOR, İMAMOĞLUNA NEDEN UGULANMIYOR"

Tanal, “Hukukun ilkesi. Siz de hukukçusunuz ama yani bu işlem doğurmuyor da burada neden Hulusi Akar'a doğurdu. Eşitlik ilkesinden bahsettik, eşitlik ilkesi Hulusi Akar'ın kızına uygulanıyor da Ekrem İmamoğlu'na niye uygulanmıyor? YÖK olarak siz eşitlik kuracaksınız, tepede siz varsınız.” diye tepki gösterdi.

Alt Komisyon Başkanı Harun Mertoğlu araya girerek, “Tamam, kayıtlara geçti Sayın Tanal” karşılığını verdi ancak tartışma devam etti.

"KONUŞMASI GEREKEN ÜNİVERSİTELER KONUŞMUYOR"

Mahmut Tanal, “Biz İmamoğlu adına da eşitlik istiyoruz, sizin adınıza da istiyoruz, Hulusi Akar'ın kızı adına da istiyoruz. Yani siyasi iklime göre değil. Şimdi konuşması gereken üniversiteler bu konuda konuşmuyor. İsyanımız buna. Üniversiteler hangi koşullarda konuşacak?” İfadelerini kullandı.

Mahmut Tanal’ın ısrarları üzerine YÖK Başkan Vekili Metin Topcuoğlu şöyle konuştu:

“Bakın, ben hep Ekrem İmamoğlu ismini zikretmedim hiç. Kişinin idareyi kendi hilesiyle, yanıltmasıyla yapmış olduğu işlemler bir zamanın, sürenin geçmesiyle kişiye herhangi bir hak sağlamaz. Dolayısıyla o bahsettiğiniz zaman da söz konusu üniversiteye gidenlerle ilgili... Bunu yaptığımız araştırmalardan öğrendik. Söz konusu üniversitenin bir kere ülkemizde tanınırlığının olmadığı ve bilinçli olarak bizden... İşte, çıktı ortaya, 20- 30 civarında öğrencinin bilinçli olarak oralara gidip ülkemize yatay geçiş yoluyla, bakın denklik de değil, yatay geçiş yoluyla İstanbul Üniversitesi gibi marka bir üniversiteye insanların kıran kırana mücadele ettiği bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla arkadan giriyorsunuz. Bunu kimsenin özelinde söylemiyorum. Bu hususun bilindiği, üniversitenin kurucusu tarafından öğrencilerin kabulünde kendilerine söylendiği ve ilgili kimseler de bu konuda zaten tersi yolunda bilgi açıklamasında bulunmadılar. Dolayısıyla bu konuları da değerlendirerek bir açıklama yapmanın ya da işte, konuyu düşünmenin yararlı olacağını inanırım.”

Mahmut Tanal’ın, “Peki, biyoloji bölümünde okuyan öğrencinin tıbba geçmesi, bu denklik anlamında bu nasıl bağdaşıyor” sorusunu yöneltti.

