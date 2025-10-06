Mahmut Tanal oğluyla ilgili iddiaları tek tek cevapladı

Oğlunun ABD'de okumasına ilişkin iddialara CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X hesabından cevap verdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oğlunun eğitimine dair iddialar ortaya atıldı. Tanal'ın oğlunun ABD'de okuduğu iddiaları gündem oldu. Bu dedikodular Tanal'ı kızdırdı.

Tanal, "Benim oğlum Amerika’da okumadı, Amerika vatandaşı değildir. Oğlum, bu ülkenin okullarında yetişmiş, bu toprakların emeğiyle, alın teriyle bugünlere gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Tanal şunları söyledi:

"Oğlum, sadece Amerikan Cerrahlar Birliği’nin (American College of Surgeons) uluslararası düzeydeki bilimsel değerlendirmesi sonucunda FACS (Fellow of the American College of Surgeons) unvanına layık görülmüş bir Türk hekimidir.

Ne Amerika’da okumuş, ne de Amerika vatandaşı olmuştur. Bizi, bilime, vicdana ve insana hizmet edenlerle; ihaleden, ranttan, torpilden geçinenlerin çocuklarıyla kıyaslamak hadsizliktir. Bizim yolumuz bilimin, emeğin ve onurun yoludur. Yalan ve iftiralarla kendi eksiklerini örtmeye çalışanlara tek sözümüz var: Utanın!"

