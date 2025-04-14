Mahmut Tanal: Tutuklama cezaya dönüşmüş, cezaevi sevki ise siyasi bir silaha çevrilmiştir

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mahmut Tanal: Tutuklama cezaya dönüşmüş, cezaevi sevki ise siyasi bir silaha çevrilmiştir

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunanların başka cezaevlerine sevk edilmesine ilişkin, “Tutuklama cezaya dönüşmüş, cezaevi sevki ise siyasi bir silaha çevrilmiştir. Adalet, kinle değil hukukla yürür! Bu kararı verenler de uygulayanlar da hukuk önünde sorumludur” dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunanların başka cezaevlerine sevk edilmesine ilişkin, "Tutuklama cezaya dönüşmüş, cezaevi sevki ise siyasi bir silaha çevrilmiştir. Adalet, kinle değil hukukla yürür! Bu kararı verenler de uygulayanlar da hukuk önünde sorumludur" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi bahanesiyle tutuklu belediye çalışanlarını Silivri’den alıp Kandıra gibi uzak cezaevlerine sürgün etmek, hukuk değil, intikamdır! Adalet Bakanı’nın ‘cezaevi düzeni’ bahanesi, hukuksuzluğu perdeleme çabasıdır. Aynı dosyada yer alan insanların farklı cezaevlerine gönderilmesi, savunma hakkını parçalamak, dayanışmayı dağıtmak ve gözdağı vermektir. Bu uygulama, 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na, Anayasa’nın savunma ve adil yargılanma hakkına, AİHS’in 6. maddesine aykırıdır. Tutuklama cezaya dönüşmüş, cezaevi sevki ise siyasi bir silaha çevrilmiştir. Adalet, kinle değil hukukla yürür! Bu kararı verenler de uygulayanlar da hukuk önünde sorumludur!”

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