Mahmut Tanal’dan dikkat çeken ‘Gazze’ çıkışı! AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş...

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Tanal, paylaşımında Sumud Filosu’na yönelik hukuksuz müdahaleler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde genel görüşme açılmasına yönelik önergenin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Gazze’ye insani yardım taşıyan bu filoya yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmak, insanlık onurunun inkârıdır. İnsanlık vicdanı susturulamaz, hakikatin sesi bastırılamaz!