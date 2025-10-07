Mahmut Tanal’dan dikkat çeken ‘Gazze’ çıkışı! AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahmut Tanal’dan dikkat çeken ‘Gazze’ çıkışı! AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş...

Sumud Filosu’na yönelik hukuksuz müdahaleler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde genel görüşme açılmasına yönelik önergenin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini belirten CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tanal, paylaşımında Sumud Filosu’na yönelik hukuksuz müdahaleler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde genel görüşme açılmasına yönelik önergenin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Gazze’ye insani yardım taşıyan bu filoya yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmak, insanlık onurunun inkârıdır. İnsanlık vicdanı susturulamaz, hakikatin sesi bastırılamaz!

tana.jpg

Son Haberler
Belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu kritik
Belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu kritik
MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak
MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak
Süper Lig kulübünün başkanı istifa etti
Süper Lig kulübünün başkanı istifa etti
'Kitlesel yoksullaşma artarcak'. Kötü günlerin habercisi mi?
'Kitlesel yoksullaşma artarcak'. Kötü günlerin habercisi mi?
İYİ Partili Kavuncu'dan Meclis'teki sloganlara tepki. 'Öcalan bir halk önderi değildir'
İYİ Partili Kavuncu'dan Meclis'teki sloganlara tepki. 'Öcalan bir halk önderi değildir'