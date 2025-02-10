Mahmut Tanal'ın acı günü

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal hayatını kaybetti. Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenazenin 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa'da defnedileceğini duyurdu.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın X hesabın yaptığı paylaşımla ağabeyi İbrahim Halil Tanal'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tanal, ağabeyinin cenazesinin Şanlıurfa'da defnedileceğini duyurdu.
Tanal yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Acımız tarifsiz! Kıymetli Ağabeyim İbrahim Halil Tanal, vefat etti. Naaşı, 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Taziyeler, Şanlıurfa Karaköprü Yasin Arıcı Taziye Evi’nde kabul edilecektir. Mekanı cennet olsun."