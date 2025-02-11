Mahmut Tanal'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Mahmut Tanal'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Milletvekilli Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal (75), bir süredir Ankara'da bulunan bir hastanede tedavi görüyordu.

Dün aniden fenalaşan İbrahim Halil Tanal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa'ya getirilen cenaze, ikindi namazını müteakip Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Cenazeye CHP Şanlıurfa il yönetimi ile Milletvekili Tanal'ın yakınları katıldı.

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