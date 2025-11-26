Oyuncu Serenay Sarıkaya Mahmut Tuncer'in isteğine kayıtsız kalamadı.

Tuncer, katıldığı bir programda hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği ismi açıkladı.

'ROL KABİLİYETİ ÇOK İYİ'

64 yaşındaki ünlü isim, bu isteğini “Onun rol kabiliyeti çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani” sözleriyle ifade etmişti.

BU PAYLAŞIM SARIKAYA'YI İKNA ETTİ

Tuncer'in bu açıklaması sosyal medyada gündem olunca; bir sosyal medya kullanıcısı da Serenay Sarıkaya'yı yapay zekâ uygulamasıyla ünlü türkücüye benzetti.

'İKNA OLDUM, OLACAĞIM'

Bu paylaşımı gören Serenay Sarıkaya da kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, o fotoğrafa "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." diye yorum yaptı.

BİRÇOK İSİM SARIKAYA DEDİ

Daha önce Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve merhume Güllü gibi isimler de hayatları film olursa kendilerini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istemişti.