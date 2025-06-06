Mahmut Tuncer'in kızının klip pozu olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

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Mahmut Tuncer'in kızının klip pozu olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor. Her hareketiyle gündem yaratan Gizem, bu kez yeni şarkısının klibi için verdiği çömelen pozla dikkatleri üzerine çekti. Tuncer’in bu karesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı kızı Gizem Tuncer’in klibindeki çömelen pozu, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bazı kullanıcılar pozu abartılı bularak, “Bu poz ne kadar gereksiz” ve “Yine olay çıkardı” gibi eleştirilerde bulundu. Diğer yandan, birçok hayranı ise pozu beğenerek, “Muhteşem görünüyor” ve “Klip için harika bir seçim” gibi olumlu yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı, “Yanımda parasız, kartı olmayan birini istemem” açıklamasıyla da gündeme gelen Gizem Tuncer, cesur ve dikkat çekici tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.

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