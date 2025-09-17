Mahmut Uslu'dan flaş Ali Koç ve Sadettin Saran yorumu: Biri veren, biri alan!

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi eski yöneticilerden Mahmut Uslu HT Spor canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ALİ KOÇ VEREN, SADETTİN SARAN ALAN"

Mahmut Uslu şunları söyledi:

"Ali Koç Fenerbahçe'ye veren bir insan. Hem cebinden veriyor hem de ortak olduğu şirketlerden sponsorluklar veriyor ama Sadettin Saran alan bir insan. Fenerbahçe'den almaya geldiğini düşünüyorum onun. Eğer bir kulübe siz başkanın sahte imzasını sokuyorsanız, benim için o insan bitmiştir. Ben bu konularda serbest düşünemiyorum.

"ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİYOR"

İnsan başarısız olabiliyor. Ben Ali Koç'a başarısız olduğunu suratına söyledim. Neler yapması gerektiğini de söyledim. Hele ki Osimhen geliyorsa buna karşılık tedbir almanız gerek dedim. Çok iyi bir kadro kuramadık yine ama Fenerbahçeliler birleşirse bu sene şampiyon olma şansımız var. Olmamız gerekiyor, yeter artık diyorum ben."