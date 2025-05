Mahmut Uslu’nun basın toplantısında dikkat çeken ayrıntı! Aziz Yıldırım sahte demişti

Fenerbahçe'de kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu da düğmeye bastı. Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen Uslu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde görev alan önemli yöneticilerden Mahmut Uslu, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda adaylığını "Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan, güvenoyu iste. İmzayla gidersen olmaz. Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim. 'I want to be president of Fenerbahçe.'' sözleriyle açıkladı.

Beklenen oldu! Mahmut Uslu başkanlığa adaylığını açıkladı

Adaylığını açıklayan Uslu’nun basın toplantısında arkasında yer alan Fenerbahçe logosu ise dikkat çekti. Mahmut Uslu basın toplantısında ‘beş yıldızlı’ Fenerbahçe logosunu kullandı. Uslu’nun basın toplantısı sırasında kendisi için “Başkanımız değil, liderimiz” dediği Aziz Yıldırım aynı logo için ‘sahte’ demişti.

Aziz Yıldırım Haziran ayında aday olarak girdiği seçim öncesinde 5 yıldızlı Fenerbahçe forması giyen taraftara "3 yıldız, sen ciddisin. Onlar sahte. Ne olacak 5 yıldız ya?" demişti.