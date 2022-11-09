Mahsa Amini başörtüsü takmadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmış ve sonrasından komaya girerek hayatını kaybetmişti. Mahsa Amini ölümünün ardından İran’da Mahsa Amini protestoları baş gösterdi. İran’da protestolara katılan 15 bin kişi için verilecek ceza belli oldu. Peki, Mahsa Amini protestolarına katılanlara ne olacak? Mahsa Amini eylemlerine katılanlara idam cezası mı verildi? Mahsa Amini kim İran’da neler oluyor?

İran’da, ‘başörtüsü kurallarına’ uymadığı gerekçesi ile ‘ahlak polisleri’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan binlerce kişi hakkında ölüm cezası istendi.

Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan eylemlere katılan 15 bin kişi için ölüm cezası verilmesi yönünde oy verdi. Böylece 15 bin kişi hakkında verilen idam cezası onaylandı.

İran parlamentosunda yapılan oylamada 290 milletvekilinden 227’si protestoculara ölüm cezasını onayladı. Ülkede Mahsa Amini protestosuna katılan eylemcilerin yargılamalarının ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

İran parlamentosundaki milletvekilleri son günlerde protestoculara “sert cezalar” verilmesi yönünde çağrıda bulunuyordu. 227 milletvekilinin imzaladığı bir dilekçede, İran parlamentosu yargıdan protestoculara ‘en sert cezayı’ vermesini istemişti.

NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini,16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından İran halkı, yönetime karşı rejimi protesto etmek amacıyla eylemler düzenlemişti.