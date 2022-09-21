İran'da öfke büyüyor: Kadınlar başörtülerini yaktı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden oldu. İran'ın Kürdistan eyaletinin Saqqız ve Senendeç şehirlerinde başlayan gösterilerin ardından başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok eyaletinde başlayan protestolar 5’inci gününde de devam ediyor.







KADINLAR BAŞÖRTÜLERİNİ YAKIYOR

Haber3'te yer alan haberde, Sari kentinde kadınların, başörtülerini çıkararıp sokakta yakılan ateşe atarak eylemler gerçekleştirdi. Kadınların eylemi, çevredeki protestocular tarafından desteklenerek alkış tutuldu. Başkent Tahran'da protestocu bir kadın biri, trafikteki araçlardan birinin üzerine çıkarak başörtüsünü yaktı.







HUMEYNİ VE HAMANEY POSTERLERİ İNDİRİLDİ

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, emniyet güçlerinin göstericilere sert bir şekilde müdahale ettiği ve polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı görülürken, göstericilerin ise çöp kutularını ateşe verdiği ve devlet binalarında asılı olan Ayetullah Humeyni ve Ayetullah Hamaney’e ait posterlerin indirildiği görüldü.İran’da dün gece de devam eden protestolarda halk zorunlu başörtüsü ve ahlak polisliği uygulamalarına karşı tepki göstererek, "Diktatöre ölüm", "Hamaney’e ölüm" ve "Ahlak polisliğine hayır" yazılı pankartlarla rejim karşıtı sloganlar attı. Birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.







PROTESTOLARDA EN AZ ALTI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan AA'nın haberine göre, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler devam ederken Kirmanşah eyaletinde 2 kişinin, Şiraz’da ise 1 "gönüllü" polisin hayatını kaybetmesiyle resmi makamlarca açıklanan ölü sayısı 6’ya çıktı.





İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah Başsavcısı Şehram Keremi, dün akşam saatlerinde eyalette düzenlenen gösterilerde kamu mallarının tahrip edildiğini söyledi.





Kirmanşah'taki gösteriler sırasında dün 2 kişinin öldürüldüğünü açıklayan Keremi, "İncelemeler bunun kesinlikle isyancılar tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor; çünkü güvenlik ve askeri güçlerin envanterinde olmayan silahla öldürüldüler." dedi.





Keremi, gösteriler sırasında bir polisin de aralarında olduğu 25 kişinin yaralandığını açıkladı.





NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Amini'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ve kendisine yönelik herhangi bir fiziki temasın olmadığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kamera kaydı görüntülerinde ise Amini'nin karakol merkezinde aniden fenalaştığı ve yere düştüğü görüldü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla, polis denetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün incelenmesi için soruşturma başlatıldı. Olayın açıklığa kavuşturulması için Tahran Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturulurken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü, genç kadının ölüm nedeninin 3 hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağını duyurmuştu.