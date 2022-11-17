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İran İnsan Hakları Kurumu, İran'da hayatını kaybeden gösterici sayısını açıkladı

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:18
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Mahse Emini protestolarında ölen gösterici sayısını İran İnsan Hakları Kurumu açıkladı

İran İnsan Hakları Kurumu, İran'da hayatını kaybeden gösterici sayısını açıkladı
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AA'da yer alan habere göre, Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede yaklaşık 60 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 23'üne dair verilerin yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 123, Tahran'da 39, Mazenderan'da 33, Kürdistan'da 32, Gilan ve Batı Azerbaycan'da 23'er, Kirmanşah'ta 14, Elborz'da 15, Huzistan ve Horasan-ı Rezevi'de 5'er, İsfahan ve Zencan'da 4'er, Merkezi ve Loristan'da 3'er, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İylam, Buşehr ve Hemedan'da ikişer, Simnan ve Kirman'da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 43'ünün 18 yaş altı, 26'sının da kadın olduğu ifade edildi.

Raporda, göstericilerden gözaltına alınanların sayısının 10 binin üzerinde olduğu aktarılırken, şu ana kadar 5 gösterici hakkında da idam kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.

IHR, 11 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 304 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde 40'tan fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

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