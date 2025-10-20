YENİÇAĞ - Kırşehir / Umut Türkay

Kırşehir'in Akçakent İlçesi Mahsenli Köyü Yol Ayrımında Bir hafta da ikinci trafik kazası meydana geldi.

Geçtiğimiz aylarda Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yol genişletme çalışmaları yapılan bölgenin en işlek yolu olan Kırşehir - Akçakent karayolunda mıcır serim işlemi sonrası yolda kalan mıcırların temizlenmemesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadıklarını belirttiler.

Bugün öğle saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tarlada takla attarak durabildi. Araçta bulunanlar Akçakent 112 ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.